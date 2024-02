Sala, 'Milano terza città più inquinata? Non è un dato serio'

MILANO, 19 FEB - Secondo alcune classifiche diffuse in questi giorni Milano è la terza città più inquinata del mondo. "Sono le solite analisi estemporanee, gestite da un ente privato. Mi meraviglio anche di voi, non é che potete riportare notizie lette dai social", ha commentato il sindaco Giuseppe Sala a margine di un incontro. Sala ha poi iniziato un botta e risposta con il giornalista che gli ha fatto la domanda. "É una sua opinione? Chi fa queste analisi? Arpa fa altre analisi che dimostrano tutto il contrario, informatevi anche voi. Questo è un ente privato con nessuna titolarità. Parliamo di cose serie e questa non è una cosa seria". "Io - ha aggiunto Sala - sono anche seccato di dover rispondere a domande su questioni che non esistono". Sul tema dell'inquinamento "non abbiamo fatto miracoli nessuno di noi, né la Regione Lombardia né Milano. Ciò nonostante noi stiamo continuando a cercare di fare qualcosa. La mia amministrazione credo che abbia dimostrato, anche con decisioni divisive, di volere fare qualcosa sull'ambiente - ha concluso Sala -. Ma non possiamo andare dietro a cose del genere. L'appello é a seguire i dati di Arpa e a contestare se mai le decisioni che prendiamo. Stiamo chiamando anche Regione Lombardia al tavolo perché è chiaro che Milano da sola può fare fino a un certo punto".