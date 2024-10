Sala, Mario Calabresi come candidato può riscuotere interesse

MILANO, 10 OTT - "Penso che Mario Calabresi sia una delle persone di livello che possono iniziare a riscuotere interesse" come possibile candidato sindaco del centrosinistra a Milano, "non so se è una sua volontà". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commando le indiscrezioni di stampa secondo cui il giornalista potrebbe essere uno dei nomi possibili per le prossime elezioni comunali. Secondo Sala bisognerebbe prima sondare la disponibilità di un candidato civico. "Non è la mia preferenza, la mia preferenza è fare un po' di scouting e capire se ci sono" dei profili civici, "perché poi magari non c'è nessuno. Io auguro a chi ha la capacità e la disponibilità - ha detto -, di fare il sindaco di Milano perché è una cosa meravigliosa ma è anche un impegno gravoso e credo che chiunque lo capisca, quindi non mi aspetto che ci sia la corsa a farsi avanti". "Però è necessario fare questa verifica, prima facciamola, in funzione del fatto che se ci sono alternative della cosiddetta società civile poi ci si può organizzare sul metodo di selezione e possono essere primarie oppure no - ha concluso -. Non credo che le primarie siano un dogma, credo che possano svolgere la propria funzione e io le primarie le ho fatte".