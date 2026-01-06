Giornale di Brescia
Italia e Estero

Sala e Fontana ai funerali delle vittime milanesi di Crans-Montana

MILANO, 06 GEN - Il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il presidente della Lombardia Attilio Fontana parteciperanno domani ai funerali di Chiara Costanzo e Achille Barosi, le due vittime milanesi del rogo di Crans-Montana. In considerazione del fatto che le due cerimonia saranno celebrate in contemporanea domani alle 14:45, il sindaco insieme all'assessore regionale Gianluca Comazzi sarà presente nella chiesa di Santa Maria delle Grazie alle esequie di Chiara, mentre il governatore con la vicesindaca Anna Scavuzzo assisterà a quelle di Achille alla basilica di Sant'Ambrogio. A officiare le cerimonie saranno rispettivamente l'ex rettore del collegio San Carlo, monsignor Alberto Torriani, e l'abate Carlo Faccendini. Il funerale di Sofia Prosperi, la vittima più giovane dell'incendio di Capodanno, saranno invece celebrati a Lugano dal vescovo Alain de Reamy nella cattedrale di San Lorenzo. In questo caso, la famiglia che vive nel canton Ticino a Castel San Pietro, ha chiesto il rispetto della privacy. In una intervista al Corriere del Ticino il padre Matteo ha domandato che prima e durante la cerimonia che "non vi siano pressioni, contatti insistenti, riprese o presenze intrusive. Intendiamo celebrare le esequie senza clamori e in forma riservata, nella sola cerchia di familiari e amici con l'unico intento di mettere al centro il ricordo di Sofia possibilmente al riparo dalla copertura mediatica".

MILANO

