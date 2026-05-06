Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Sala, da vicenda extra costi Arena olimpica emerge lezione terribile

MILANO, 06 MAG - "Milano è l'unica città che si è presa in carico la costruzione delle opere" delle Olimpiadi, "poi evidentemente i contratti sono fatti anni prima e, se ci sono degli extra costi, bisogna ragionarci. La lezione è: la prossima volta, solo soldi pubblici e quindi paga Pantalone". Così il sindaco d Milano, Giuseppe Sala, ha commentato l'istruttoria della Corte dei Conti relativa agli extra costi dell'Arena di Santa Giulia che ha ospitato le gare di hockey di Milano-Cortina. "Ne prendiamo atto e faremo così", la prossima volta agiremo "senza coinvolgere i privati", ma è una lezione terribile", ha aggiunto.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
MILANO
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...