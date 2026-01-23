Sala: 'Da Expo Milano ha raddoppiato il numero di turisti'

MILANO, 23 GEN - "Da Expo in poi noi abbiamo raddoppiato il numero dei turisti, Milano non era una città turistica ed era una città con una stagionalità incredibile. Siamo passati da 5 a 10 milioni di turisti in 10 anni". Lo ha sottolineato il sindaco di Milano Giuseppe Sala dal palco del Forum internazionale del Turismo. "Tutto ciò, credo, perché noi abbiamo accettato la sfida del cambiamento ma io vedo ancora margine di miglioramento e credo che sia un suggerimento anche per il nostro Paese - ha aggiunto -. Ma dobbiamo parlare anche del piccolo, delle difficoltà che ci sono tra piccoli e grandi centri, di undertourism. Io credo si possa fare molto, anche per Milano". "Con Expo ho imparato che un turista che ha tempi molto ristretti viene qui e deve essere messo in condizione di organizzare il suo tour non solo su Milano, ma anche nei luoghi vicini. Il turismo va costruito - ha concluso -, ci vuole tempo e ci vuole energia ma si possono radicalmente trasformare i livelli di attrattività". Sala ha parlato anche della tassa di soggiorno, che a Milano è stata aumentata per il 2026, anno delle Olimpiadi. Il Comune vorrebbe mantenerla così anche dopo il periodo dei Giochi. "Tenderei a tenerla così - ha detto il sindaco -, è un contributo che, capisco che è un costo per tutti, però la città è utilizzata dai milanesi, dai pendolari e dai turisti e la città merita tanta cura". "Ho avuto anche in questi giorni qualche sollecitazione dal sistema alberghiero sulla tassa di soggiorno e sul fatto che potrebbe scoraggiare qualcuno a venire a Milano - ha aggiunto -. Al di là che io ho seri dubbi, ma la proporzione del costo della tassa sul costo degli hotel a Milano è poco elevata, perché è molto elevato il costo degli hotel. Quindi credo che non sia quello che faccia cambiare la decisione di venire a Milano".