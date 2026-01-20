Sala, c'è la volontà politica di far male a Milano

MILANO, 20 GEN - Per il sindaco di Milano Giuseppe Sala "bisognerebbe anche essere onesti e raccontarla bene questa città". Sala, inaugurando la nuova centrale operativa della Polizia locale ha detto: "Ho visto cose obbrobriose in questi giorni. Report falsi sui ricchi di Milano". Per Sala, "c'è la volontà di far male a Milano; abbiamo una serie di problemi che hanno anche altre città, ma questa voglia di colpire Milano ha un'origine anche politica che trovo inaccettabile. Milano aveva lo stigma della città più pericolosa d'Italia, per esempio, poi si è visto che è cosi anche per altre realtà". Infine "la sicurezza è un problema enorme e va gestito dalla politica e la politica è composta da chi chiacchiera e da chi ci mette la faccia"