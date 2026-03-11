Sala battezza 'La Civica', a comunali e regionali 'bisogna esserci'

MILANO, 11 MAR - La lista civica 'Beppe Sala Sindaco', che ha sostenuto il primo cittadino alle scorse elezioni comunali, cambia nome e simbolo e diventa 'La Civica Milano', in vista delle elezioni del 2027. A tenere a battesimo la realtà che si rinnova il sindaco Giuseppe Sala, che precisa subito che non c'è nessuna ambizione nazionale. "Sarò diretto e sincero, il civismo e le liste civiche funzionano a livello locale e molto poco a livello nazionale - ha detto Sala dal palco dell'evento -, noi stiamo pensando a qualcosa che è locale, quindi alle prossime elezioni a Milano, a quelle di Regione Lombardia bisogna esserci e dare spazio a chi vuole essere con noi. Ma nessuno ha in testa che questa lista abbia un respiro nazionale, togliamocelo dalla testa, ma dobbiamo esserci a livello locale". Il sindaco Sala dopo aver fatto due mandati non si potrà ricandidare alle elezioni comunali del 2027, "ho spinto molto perché tagliassero questo cordone ombelicale - ha spiegato -, perché questa lista deve sopravvivere alla mia esperienza da sindaco che si sta per concludere". Il portavoce della lista sarà Emmanuel Conte, l'assessore al Bilancio del Comune, che si era candidato alle scorse elezioni proprio con la civica di Sala. Il suo potrebbe essere uno dei nomi candidati alle primarie del centrosinistra se si deciderà di percorrere questa strada.