Sala a Piantedosi, 'io ho assunto i vigili, ci dica cosa ha fatto lui'

"Al ministro Piantedosi, che se la vuole cavare con la solita scadente battuta, cioè 'Sala scopre solo ora la sicurezza', chiarisco che, avendo impostato il mio secondo mandato sulla necessità di assumere vigili urbani, ho fatto crescere l'organico del 19%. I dati ufficiali sono a disposizione di tutti". Lo sottolinea il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in merito alla polemica relativa alla sicurezza in città durante i Giochi olimpici con la presenza degli agenti dell'Ice americani. Ieri il sindaco aveva spiegato di non sentirsi "tutelato" dal ministro e lui aveva replicato dicendo che Sala "scopre solo ora la sicurezza". "Invece, nel caso del perimetro di responsabilità di Piantedosi che aumento c'è stato da quando è stato nominato ministro? Ce lo dica, non è un segreto di Stato", conclude il sindaco.