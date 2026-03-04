Sal Da Vinci rimanda festeggiamenti, 'Domenico prima di tutto'

NAPOLI, 04 MAR - I festeggiamenti per la vittoria al festival di Sanremo nella sua Napoli, Sal Da Vinci li aveva programmati oggi. Ma, vista la concomitanza con i funerali del piccolo Domenico, li ha rimandati: "Il bimbo prima di tutto", ha detto il cantante. A rendere noto lo slittamento a domani dei festeggiamenti è, sulla sua pagina Facebook, il deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli. "Ho ricevuto il messaggio di un cittadino preoccupato per la coincidenza tra l'evento celebrativo e l'ultimo saluto al piccolo Domenico - spiega Borrelli -. La risposta di Sal è stata immediata e chiara: 'Il bimbo prima di tutto'. In questi giorni non c'è spazio per la festa, ma per il silenzio e la vicinanza a una famiglia distrutta dal dolore". "È un gesto di grande umanità - sottolinea Borrelli - che dimostra sensibilità e rispetto. Anteporre il dolore di una comunità a un momento di celebrazione personale significa dare valore alla vita e alla memoria di un bambino che ci ha lasciati troppo presto. Scelte come questa fanno la differenza e meritano riconoscenza".