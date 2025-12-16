Giornale di Brescia
Safety car in azione sull'A6 nell'entroterra di Savona per la neve

SAVONA, 16 DIC - Safety car in azione lungo l'autostrada A6 Torino-Savona tra Millesimo e Ceva in direzione Torino per la neve. Lo comunica la società concessionaria Autostrada dei Fiori segnalando rallentamenti nella tratta e ricordando l'obbligo delle dotazioni invernali a bordo tra Carmagnola (Torino) e il bivio A6/A10 a Savona in entrambe le direzioni. Nell'imperiese segnalata neve lungo la strada statale 28 del Colle Di Nava nel tratto compreso tra l'incrocio Carmine-strada statale 22 di Val Macra e l'incrocio del casello di Ceva lungo l'A6 Torino-Savona. Coda di 5 chilometri in via di risoluzione segnalata da Autostrade per l'Italia lungo l'A26 Genova-Gravellona Toce tra Ovada (Alessandria) e Masone (Genova) in direzione Genova Voltri per un incidente che ha coinvolto tre veicoli nei pressi di uno scambio di careggiata.

SAVONA

