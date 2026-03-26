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Sacche di plasma sprecate, esposto dell'ospedale per violazione privacy

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ANCONA, 26 MAR - "In riferimento alla diffusione a mezzo stampa anche on-line, di immagini e di e-mail relative a processazioni e comunicazioni di lavoro soggette alla sfera privacy, si comunica che l'Azienda ospedaliero universitaria delle Marche ha presentato un esposto/querela agli organi preposti e istituito una commissione tecnica interna all'Azienda, con il compito di far luce su eventuali responsabilità in merito e contribuire alla ricostruzione dei fatti". Così in una nota l'Azienda ospedaliero universitaria delle Marche (Aoum), in merito alle polemiche scaturite dopo lo spreco di circa 300 sacche di plasma - secondo il numero fornito dalla Regione - dopo i prelievi.

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