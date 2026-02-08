Giornale di Brescia
Sabotaggio treni, si indagherà per terrorismo e attentato ai trasporti

BOLOGNA, 08 FEB - La Digos ha consegnato alla Procura di Bologna una prima comunicazione sul danneggiamento dei cavi Av nel nodo ferroviario. I magistrati stanno ancora valutando gli atti ma, secondo quanto si apprende, il fascicolo sarà aperto contro ignoti per le ipotesi di associazione con finalità di terrorismo e attentato alla sicurezza dei trasporti. La comunicazione di reato è assegnata al gruppo specializzato "Terrorismo" della Procura, coordinato dalla procuratrice aggiunta Morena Plazzi e il procedimento vedrà come primo coassegnatario il procuratore capo Paolo Guido.

BOLOGNA

