Sabotaggio ai treni, Procura distrettuale di Ancona aprirà un fascicolo

ANCONA, 08 FEB - Sull'incendio di ieri alla cabina elettrica vicino a binari della stazione di Pesaro è stata interessata la Procura distrettuale antimafia di Ancona, guidata da Monica Garulli che, verosimilmente, aprirà un fascicolo sul presunto sabotaggio come già avvenuto da parte della Procura di Bologna. Gli inquirenti bolognesi indagano su ipotesi di associazione con finalità di terrorismo e attentato alla sicurezza dei trasporti. Nel fascicolo di Ancona le ipotesi potrebbero seguire la stessa traccia. Digos e la Polizia ferroviaria, in ogni caso, stanno svolgendo accertamenti anche per la Procura distrettuale di Ancona sui fatti che temporalmente e per le modalità potrebbero collocarsi in un contesto unitario.

ANCONA

