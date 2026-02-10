Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Sabotaggio ai treni a Pesaro, rivendicazione sul blog La Nemesi

AA

ANCONA, 10 FEB - "All'alba del 7 febbraio è stata sabotata la linea ferroviaria nei pressi della stazione di Pesaro. Quest'azione mira a rendere visibili le contraddizioni che si porta con sé lo 'spettacolo' delle Olimpiadi, in questo caso quelle invernali Milano Cortina 26". "La rivendicazione del sabotaggio incendiario della linea ferroviaria contro i Giochi olimpici", il 7 febbraio a Pesaro, con foto, sul blog La Nemesi piattaforma web di controinformazione anarchica e rivoluzionaria. Il blog cita alcuni partner ufficiali dei giochi, "che collaborano e speculano su guerre e devastazione della terra in nome del feroce progresso capitalista".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ANCONA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario