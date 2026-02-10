Sabotaggio ai treni a Pesaro, rivendicazione sul blog La Nemesi

ANCONA, 10 FEB - "All'alba del 7 febbraio è stata sabotata la linea ferroviaria nei pressi della stazione di Pesaro. Quest'azione mira a rendere visibili le contraddizioni che si porta con sé lo 'spettacolo' delle Olimpiadi, in questo caso quelle invernali Milano Cortina 26". "La rivendicazione del sabotaggio incendiario della linea ferroviaria contro i Giochi olimpici", il 7 febbraio a Pesaro, con foto, sul blog La Nemesi piattaforma web di controinformazione anarchica e rivoluzionaria. Il blog cita alcuni partner ufficiali dei giochi, "che collaborano e speculano su guerre e devastazione della terra in nome del feroce progresso capitalista".