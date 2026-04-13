Sabotaggio a Terna in Friuli, verifiche su strade accesso

TOLMEZZO, 13 APR - Non essendoci telecamere nella zona dove è stato danneggiato il traliccio di Terna, in Friuli, gli accertamenti della Dda di Trieste, affidati ai Ros dei carabinieri, si starebbero concentrando sulle verifiche alle strade di accesso all'area boschiva in cui si trova il traliccio di Terna, sabotato nelle scorse settimane a Tolmezzo (Udine). Un danno che ha avuto ripercussioni anche all'oleodotto transalpino SIOT TAL, costretto a un fermo tecnico per tre giorni delle forniture di greggio verso le raffinerie della Germania, dell'Austria e della Repubblica Ceca. Gli investigatori hanno anche sentito i pochi residenti in zona e stanno individuando gli appassionati di mountain bike che frequentano le piste della zona e che sarebbero stati in quei giorni nei paraggi e che dunque potrebbero aver notato qualche presenza inusuale. Secondo quanto ricostruito, la manomissione dovrebbe essere avvenuta tra il 26 febbraio, data dell'ultimo sopralluogo tecnico, e mercoledì 25 marzo, quando Terna ha scoperto il danneggiamento e ha iniziato le operazioni di bonifica e ripristino.