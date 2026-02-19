Giornale di Brescia
Sabotaggi sulla linea Av, pm antiterrorismo Roma al lavoro su informativa

ROMA, 19 FEB - Potrebbe essere depositata nelle prossime settimane una nuova informativa della Digos nell'ambito dell'indagine all'attenzione dei pm dell'antiterrorismo di Roma sugli episodi di sabotaggio registrati il 14 febbraio sulla linea Alta Velocità Roma-Napoli, fra Salone e Labico, e sulla tratta Roma-Firenze, nella zona di via Salaria. Gli investigatori hanno già messo a disposizione degli inquirenti un primo incartamento relativo ai primi elementi raccolti nelle ore successive ai fatti. Nell'indagine i magistrati potrebbero contestare i reati di associazione a delinquere con finalità di terrorismo e attentato alla sicurezza dei trasporti.

ROMA

