Sabato Marcia per la pace ad Assisi, 'basta guerre e attacchi al Papa'

PERUGIA, 15 APR - Sabato 18 aprile Assisi torna a parlare al mondo. E lo fa con una Marcia per la pace promossa anche - spiegano gli organizzatori - per esprimere "piena solidarietà a papa Leone XIV colpito da attacchi indecenti e inaccettabili". "Quello del presidente americano - afferma la Fondazione PerugiAssisi - non è solo un attacco personale. È un attacco a una delle poche voci globali che oggi hanno il coraggio di opporsi alle guerre, alla violenza e agli stragisti. Per questo, da Assisi partirà un messaggio chiaro: 'Basta guerre e attacchi al Papa'". L'appuntamento è alle ore 9.00 a Santa Maria degli Angeli. Da lì prenderà avvio la nuova Marcia per la pace "che vedrà migliaia di studenti e insegnanti muoversi all'insegna del motto 'Sbellichiamoci!', per trovare la strada del cambiamento e mettere fine agli orrori che stanno devastando noi e l'intera umanità". Il cammino si concluderà in piazza San Francesco, da dove verrà lanciato un nuovo pressante grido per estendere l'impegno concreto e fattivo per la pace. La Marcia segnerà il culmine del Meeting nazionale delle Scuole di pace "Sui passi di Francesco" intitolato "Io cambio" che il 17 e 18 aprile riunirà ad Assisi alunni e studenti dai quattro ai 18 anni di 14 regioni italiane. Il Meeting è parte di un programma educativo avviato nel 2013 dalla Rete nazionale delle Scuole di pace in collaborazione con i francescani del Sacro convento, con tre obiettivi pedagogici: "conoscere Francesco, fare esperienza di Francesco e assumersi la responsabilità di 'muoversi sui passi di Francesco'". L'impegno della Scuola e dell'Università italiana "sui passi di Francesco" sarà al centro di un incontro che si svolgerà venerdì 17 aprile alle ore 12.00 nella sala stampa del Sacro convento di Assisi.