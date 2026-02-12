Sabato i funerali di Zoe Trinchero

TORINO, 12 FEB - I funerali di Zoe Trinchero si svolgeranno sabato alle 10.30 nella chiesa di Sant'Ippolito, in piazza XX Settembre a Nizza Monferrato. Dopo l'esecuzione dell'autopsia sul corpo della ragazza, l'autorità giudiziaria ha rilasciato il nulla osta alle esequie. Zoe, 17 anni, era stata uccisa venerdì notte da Alex Manna, 19 anni, e il suo corpo era stato ritrovato nel Rio Nizza, un piccolo corso d'acqua nel centro cittadino. Il giovane, reo confesso, si trova attualmente detenuto nel carcere di Alessandria con l'accusa di omicidio aggravato da futili motivi.