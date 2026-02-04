Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Sabato i funerali di Federica Torzullo, la 41enne uccisa dal marito

AA

ROMA, 04 FEB - Si terranno sabato i funerali di Federica Torzullo, la 41enne uccisa a coltellate dal marito Claudio Carlomagno ad Anguillara Sabazia, vicino Roma. Le esequie, secondo quanto si è appreso, si svolgeranno nella chiesa Regina Pacis. La Procura di Civitavecchia ha dato il nulla osta alla sepoltura dopo che i medici legali dell'Università La Sapienza hanno eseguito l'autopsia. Il 41enne, indagato per femminicidio e occultamento di cadavere, è in carcere dal 18 gennaio quando è stato ritrovato il corpo della moglie sepolto in un terreno limitrofo alla sua ditta. Sabato scorso, nella stessa chiesa Regina Pacis di Anguillara, sono stati celebrati i funerali dei genitori di Claudio Carlomagno che si sono tolti la vita.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario