Sabato i funerali di Federica Torzullo, la 41enne uccisa dal marito

ROMA, 04 FEB - Si terranno sabato i funerali di Federica Torzullo, la 41enne uccisa a coltellate dal marito Claudio Carlomagno ad Anguillara Sabazia, vicino Roma. Le esequie, secondo quanto si è appreso, si svolgeranno nella chiesa Regina Pacis. La Procura di Civitavecchia ha dato il nulla osta alla sepoltura dopo che i medici legali dell'Università La Sapienza hanno eseguito l'autopsia. Il 41enne, indagato per femminicidio e occultamento di cadavere, è in carcere dal 18 gennaio quando è stato ritrovato il corpo della moglie sepolto in un terreno limitrofo alla sua ditta. Sabato scorso, nella stessa chiesa Regina Pacis di Anguillara, sono stati celebrati i funerali dei genitori di Claudio Carlomagno che si sono tolti la vita.