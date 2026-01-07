Sabato i funerali di Aurora Livoli nella chiesa di Monte San Biagio

MILANO, 07 GEN - Si terranno sabato prossimo, nella chiesa di San Giovanni Battista di Monte San Biagio, in provincia di Latina, i funerali di Aurora Livoli, la 19enne trovata senza vita in un cortile di un palazzo alla periferia di Milano lo scorso 29 dicembre. Da quanto è stato riferito dallo zio, Massimo Basile, le esequie saranno celebrate anche dall'arcivescovo di Gaeta, Monsignor Luigi Vari. Oggi la Procura ha dato il nulla osta per la sepoltura. Per la morte della ragazza è indagato Emilio Gabriel Valdez Velazco, 57enne peruviano, ora in carcere per l'aggressione di una connazionale avvenuta qualche ora prima della scoperta del cadavere di Aurora.