Sabato con pioggia e vento, domenica migliora

ROMA, 10 GEN - Sabato con il maltempo su tutta Italia, con vento e nevicate a bassa quota, per l'arrivo di una nuova fase instabile soprattutto al Centro- Sud, dovuta all'ingresso di aria fredda dal Nord Europa. Per domenica è però atteso un miglioramento. Lo indicano le previsioni di Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it. "Il peggioramento- si legge nella nota - interesserà soprattutto il Centro-Sud, con piogge battenti e il rischio di veri e propri nubifragi specie tra Campania e Calabria". Si prevede anche un forte vento di Maestrale, intenso lungo le coste di Toscana, Lazio e Campania, i settori appenninici e le due Isole Maggiori. Attese inoltre nevicate abbondanti sulle Alpi e anche in collina su Marche, Abruzzo, Molise e Sardegna. Un miglioramento è atteso domenica 11 gennaio, grazie all'avanzata di un campo di alta pressione. Ancora piogge, però, sul versante adriatico, soprattutto su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia. Non si esclude la possibilità di nevicate a quote di circa 300 metri sulla fascia adriatica ed oltre i 700 metri in Calabria e Sicilia. Temperature ancora basse al Centro-Nord. Nel dettaglio: Sabato 10: al Nord neve sulle Alpi di confine, soleggiato altrove; al Centro piogge e neve oltre i 600 metri; al Sud piogge diffuse e vento. Domenica 11: al Nord nubi sulle Alpi di confine, soleggiato altrove; al Centro peggioramento sul medio Adriatico con neve a bassa quota; al Sud piogge sparse e vento. Lunedì 12: al Nord piovaschi in Liguria, sole altrove, clima freddo; al Centro prevalenza di sole; al Sud stabile e soleggiato, vento.

