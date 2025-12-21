Saar, 'futuro migliore a Gaza solo se Hamas si disarmerà, ma non lo fa'
ROMA, 21 DIC - "La ricostruzione di Gaza e un futuro migliore per la città saranno possibili solo se Hamas si disarmerà. Lo ha affermato il ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar, ribadendo che "Hamas non si sta disarmando e purtroppo sta cercando di consolidare il suo potere a Gaza e non vuole rinunciarvi". Lo scrive The Times of Israel.
