Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Saar, 'futuro migliore a Gaza solo se Hamas si disarmerà, ma non lo fa'

AA

ROMA, 21 DIC - "La ricostruzione di Gaza e un futuro migliore per la città saranno possibili solo se Hamas si disarmerà. Lo ha affermato il ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar, ribadendo che "Hamas non si sta disarmando e purtroppo sta cercando di consolidare il suo potere a Gaza e non vuole rinunciarvi". Lo scrive The Times of Israel.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario