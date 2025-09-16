Giornale di Brescia
Sa'ar a Von der Leyen,'inquietante che lei rafforzi Hamas'

epa12237891 Israeli Foreign Minister Gideon Sa'ar reacts as he arrives for a meeting of Palestinian and Israeli foreign ministers on the sidelines of the EU-Southern Neighbourhood Ministerial Meeting at the EU Council in Brussels, Belgium, 14 July 2025. EPA/OLIVIER MATTHYS
epa12237891 Israeli Foreign Minister Gideon Sa'ar reacts as he arrives for a meeting of Palestinian and Israeli foreign ministers on the sidelines of the EU-Southern Neighbourhood Ministerial Meeting at the EU Council in Brussels, Belgium, 14 July 2025. EPA/OLIVIER MATTHYS
TEL AVIV, 16 SET - Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa'ar ha inviato una lettera alla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, criticandola per "aver rafforzato" Hamas attraverso la proposta di fare pressione su Israele sospendendo le disposizioni commerciali dell'Accordo di associazione Ue-Israele, alla vigilia dell'adozione da parte dei commissari. "È profondamente inquietante che lei, portando avanti una tale proposta, stia di fatto rafforzando un'organizzazione terroristica responsabile e colpevole di crimini orrendi, mentre Israele - partner storico dell'Ue - sta combattendo una guerra esistenziale", ha scritto Sa'ar.

