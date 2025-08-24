Giornale di Brescia
Abbonati
Ruzzola vicino a un rifugio, si ferma sull'orlo di un burrone

VENEZIA, 24 AGO - Una turista statunitense di 60 anni, del Colorado, è scivolata ruzzolando per una quarantina di metri tra le rocce e fermandosi miracolosamente a ridosso di un sasso, su un terrazzino di frana prima di un salto nel vuoto di un centinaio di metri. L'incidente è avvenuto stamani all'inizio della Ferrata Ra Gusela, che dal Rifugio Nuvolau scende al Passo Giau, sopra Cortina D'Ampezzo (Belluno). A dare l'allarme verso le 9.20, sono stati i gestori del Rifugio, scesi per primi a darle assistenza e accudirla, in attesa dell'arrivo dell'elicottero del Suem di Pieve di Cadore (Belluno). Individuato il luogo dell'incidente, con un verricello è stato sbarcato nelle vicinanze il tecnico di elisoccorso, seguito da medico e infermiere, che hanno preso in carico l'infortunata, con sospetto trauma al bacino riportato. La donna è stata issata a bordo e trasportata all'ospedale di Treviso.

VENEZIA

