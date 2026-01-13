Rutte, 'sull'Artico la Nato è unita, presto nuove discussioni'

BRUXELLES, 13 GEN - "Abbiamo avuto una discussione molto approfondita" in estate e "ora stiamo compiendo i prossimi passi. Nella Nato siamo tutti d'accordo: quando si tratta della protezione dell'Artico, dobbiamo lavorare insieme". Lo ha detto il segretario generale della Nato, Mark Rutte, al forum Global Europe organizzato dal gruppo Renew all'Europarlamento. "Nelle prossime settimane - ha spiegato - mi aspetto discussioni sui prossimi passi" per la sicurezza dell'Artico. "Ciò di cui parliamo è garantire che l'Artico sia sicuro e che sette Paesi lavorino insieme, compresi gli Stati Uniti", ha sottolineato Rutte, ricordando che "il Consiglio Nord Atlantico si è riunito a livello di ambasciatori e ha deciso che dobbiamo rafforzare collettivamente l'impegno". "Per quanto riguarda i prossimi passi, abbiamo concordato che occorre compierli e stiamo lavorando con grande impegno in questa direzione proprio in questo momento", ha evidenziato l'olandese, interpellato sulla possibilità di lanciare ufficialmente una missione 'Arctic Sentry'. "La Danimarca - ha indicato ancora - sta investendo in capacità navali, in sistemi a lungo raggio, sta acquistando ulteriori F-35, investe nel rifornimento in volo e in tutte le capacità che servono non solo a proteggere la Danimarca, ma l'Alleanza nel suo complesso. E serve anche a garantire che, per quanto riguarda la regione artica, con la Groenlandia come priorità speciale, il livello di sicurezza sia il più elevato possibile". Sulla sicurezza dell'Artico, "non esiste alcun disaccordo all'interno dell'Alleanza" e "non soltanto" per "i sette Paesi che si affacciano sull'Artico, ma anche per altri alleati molto coinvolti", ha aggiunto, ricordando le recenti "dichiarazioni del Regno Unito e della Germania, che vogliono entrambi contribuire per garantire che la regione artica resti sicura".