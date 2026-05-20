Rutte, 'riduzione truppe Usa in Europa è ciò che ci aspettavamo'

BRUXELLES, 20 MAG - "Per quanto riguarda il contributo degli Usa al modello delle forze della Nato, si tratta di un dibattito che è ripreso un anno fa. È per questo che l'Europa sta investendo molto di più: per porre fine, in sostanza, all'eccessiva dipendenza da un unico alleato quando si tratta della difesa dell'intero territorio della Nato. Ma credo che sia esattamente come ci aspettavamo". Lo ha detto il segretario generale della Nato Mark Rutte a Bruxelles a proposito della riduzione delle truppe Usa in Europa. Il dibattito "è in corso" e Rutte ha precisato di non poter divulgare i dettagli.