Rutte, quasi tutti gli alleati stanno facendo ciò che gli Usa chiedono

BRUXELLES, 09 APR - "Ciò che vedo oggi guardando all'Europa è che gli alleati stanno fornendo un sostegno massiccio, mettendo a disposizione risorse logistiche e altre misure per garantire che le potenti forze armate statunitensi riescano a impedire all'Iran di dotarsi di armi nucleari e a ridurne la capacità di seminare il caos. Quasi senza eccezioni, gli alleati stanno facendo tutto ciò che gli Stati Uniti chiedono". Lo ha detto il segretario generale della Nato Mark Rutte al Ronald Reagan Presidential Foundation Institute citando gli sforzi di Londra per Hormuz. "Hanno ascoltato la richiesta del presidente Trump e stanno rispondendo".