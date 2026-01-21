Rutte, 'post di Trump su Groenlandia va dritto al punto, un ottimo incontro'

ROMA, 21 GEN - Il Segretario della Nato Mark Rutte ha affermato che il post di Donald Trump su Truth, in cui ha annunciato il raggiungimento di un "quadro" d'intesa sulla Groenlandia, "va dritto al punto". Lo riporta la Cnn. "Il suo post su Truth Social va dritto al punto, e sono pienamente d'accordo", ha detto Rutte ai giornalisti, affermando di aver avuto un "ottimo incontro" con Trump. Incalzato per ulteriori domande, Rutte ha risposto: "Leggete il post su Truth Social". "Vedrete tutto", ha aggiunto Rutte. "Ci saranno altre conversazioni".