Rutte, Nato garantirà la nostra sicurezza anche sull'ibrido

AA

BRUXELLES, 02 DIC - "Prima di tutto dobbiamo concordare sul fatto che la Nato è stata fondata come alleanza difensiva. Ovviamente questo non cambierà. Detto questo, però, non dovremmo avere alcun dubbio sul fatto che possiamo garantire e garantiremo la nostra sicurezza, sia che le minacce che affrontiamo siano convenzionali o ibride. Le minacce ibride e informatiche sono quelle più attuali e dobbiamo affrontarle. Naturalmente, non possiamo sempre dirvi esattamente cosa facciamo ma continueremo a garantire la nostra sicurezza". Lo ha detto il segretario generale della Nato Mark Rutte.

BRUXELLES

