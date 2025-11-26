Rutte, la guerra potrebbe finire entro il 2025

ROMA, 26 NOV - La guerra in Ucraina potrebbe concludersi entro la fine del 2025. Ma la fine della guerra e di qualsiasi "piano di pace" non cambierà il fatto che la Russia continuerà a rappresentare una grave minaccia per l'Europa. Lo sostiene, in un'intervista al Pais, il segretario generale della Nato Mark Rutte. Rutte ha osservato che la guerra in Ucraina potrebbe concludersi entro la fine del 2025 e che desidera "fare tutto il possibile" per aiutare il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a "rendere realtà" la pace in Ucraina. "Condivido pienamente la visione di Trump: questa carneficina deve finire", ha affermato.