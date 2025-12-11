Rutte, 'Cina è il maggior partner di Mosca, la guerra va avanti per il suo sostegno'
AA
BERLINO, 11 DIC - "La Cina è il maggior partner della Russia e la aiuta a poter portare avanti questa guerra". Lo ha detto il segretario generale della Nato Mark Rutte tenendo un discorso a Berlino, nella sede della rappresentanza bavarese. "Senza il sostegno cinese la Russia non potrebbe continuare questa guerra", ha continuato.
