Rutte agli alleati, 'non date aiuti militari a Kiev fuori da Purl'

BRUXELLES, 14 FEB - "Gli Usa continuano a fornire armi attraverso il programma Purl. E ai nostri partner dico: non date aiuti militari all'Ucraina fuori da Purl. Così avete fotografie sui media ma le cose che servono davvero all'Ucraina sono dentro quella lista, gli ucraini hanno bisogno del nostro supporto". Lo ha detto il segretario generale della Nato Mark Rutte a Monaco.

BRUXELLES

