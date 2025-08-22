Rutte a sopresa a Kiev, incontro con Zelensky
epa12239807 NATO Secretary General Mark Rutte speaks to reporters about US President Donald Trump’s decision to sell Patriot defense systems to Ukraine in the Dirksen Senate Office Building in Washington, DC, USA, 15 July 2025. EPA/JIM LO SCALZO
BRUXELLES, 22 AGO - Il segretario generale della Nato è a Kiev in una visita a sorpresa. Mark Rutte ha incontrato il presidente Volodymyr Zelensky. "Robuste garanzie di sicurezza per l'Ucraina sono essenziali e ci stiamo lavorando", ha detto Rutte.
