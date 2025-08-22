Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Rutte a sopresa a Kiev, incontro con Zelensky

epa12239807 NATO Secretary General Mark Rutte speaks to reporters about US President Donald Trump’s decision to sell Patriot defense systems to Ukraine in the Dirksen Senate Office Building in Washington, DC, USA, 15 July 2025. EPA/JIM LO SCALZO
epa12239807 NATO Secretary General Mark Rutte speaks to reporters about US President Donald Trump’s decision to sell Patriot defense systems to Ukraine in the Dirksen Senate Office Building in Washington, DC, USA, 15 July 2025. EPA/JIM LO SCALZO
AA

BRUXELLES, 22 AGO - Il segretario generale della Nato è a Kiev in una visita a sorpresa. Mark Rutte ha incontrato il presidente Volodymyr Zelensky. "Robuste garanzie di sicurezza per l'Ucraina sono essenziali e ci stiamo lavorando", ha detto Rutte.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
BRUXELLES

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario