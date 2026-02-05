Giornale di Brescia
Russia, 'progressi in negoziati su Ucraina nonostante i guerrafondai europei'

ROMA, 05 FEB - Ci sono "passi avanti positivi" nei colloqui sulla fine della guerra in Ucraina in corso ad Abu Dhabi, "nonostante i guerrafondai britannici e dell'Ue stiano cercando di minarli": lo ha detto l'inviato special del Cremlino, Kirill Dmitriev, citato dalla Tass. "Stiamo lavorando attivamente con l'amministrazione Usa per ripristinare le relazioni economiche bilaterali, anche attraverso il gruppo di cooperazione economica russo-americano", ha aggiunto. I colloqui proseguono oggi nel formato trilaterale Ucraina-Russia-Usa.

ROMA

