Russia, oltre 500 mila senza elettricità in sei comuni di Belgorod

AA

MOSCA, 09 GEN - Oltre 500 mila persone sono senza elettricità in seguito ad un attacco ucraino sulla regione russa di Belgorod. Lo ha annunciato il governatore locale, Viatcheslav Gladkov. "Alle 6 di questa mattina, 556 mila persone di sei comuni sono senza elettricità e quasi lo stesso numero senza riscaldamento", ha scritto su Telegram precisando che circa 200 mila persone sono senza acqua e servizi igienici. La regione di Belgorod confina con la città ucraina di Kharkiv.

Argomenti
MOSCA

