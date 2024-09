Russia: media, reporter in carcere annuncia sciopero della fame

in una foto dal profilo Istagram la giornalista del portale RusNews Maria Ponomarenko, indossa una mascherina con la scritta "Putin rinuncia! ", 15 febbraio 2023. La Ponomarenko è stata condannata a sei anni di colonia penale in base alla nuova legge sulla 'disinformazione', per aver denunciato ll'attacco dell'esercito russo a Mariupol, Alla fine della condanna non potrà esercitare la professione giornalistica per cinque anni. +++ ATTENZIONE LA FOTO NON PUO? ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L?AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE D++I ORIGINE CUI SI RINVIA +++ ++ HO - NO SALES, EDITORIAL USE ONLY ++