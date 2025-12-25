Russia, l'oppositore Udaltsov condannato a 6 anni di carcere

ROMA, 25 DIC - Un tribunale russo ha condannato oggi un noto oppositore del presidente Vladimir Putin per aver giustificato il terrorismo, condannandolo a sei anni di prigione. Lo scrive il Guardian. Sergei Udaltsov, leader del movimento Fronte di Sinistra e affiliato al partito comunista è stato arrestato l'anno scorso. Secondo il sito di informazione indipendente russo Mediazona, le accuse contro di lui derivano da un articolo pubblicato online da Udaltsov a sostegno di un altro gruppo di attivisti russi accusati a loro volta di aver formato un'organizzazione terroristica. Questi attivisti sono stati condannati all'inizio di questo mese e hanno ricevuto pene detentive dai 16 ai 22 anni. Udaltsov ha respinto le accuse contro di lui, definendole inventate e ha definito la sentenza "vergognosa", oltre ad annunciare che avrebbe iniziato uno sciopero della fame. Secondo la sentenza del tribunale, l'attivista sconterà la sua pena in una colonia penale di massima sicurezza. Udaltsov è stato una figura di spicco dell'opposizione durante le proteste di massa del 2011-12 in Russia, scatenate dalle segnalazioni di brogli elettorali diffusi. Nel febbraio 2012, ha partecipato a un incontro che l'allora presidente Dmitrij Medvedev ha tenuto con diverse figure dell'opposizione.