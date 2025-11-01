Russia 'condanniamo l'eccessiva forza militare Usa nei Caraibi'

ROMA, 01 NOV - La Russia ha condannato l'uso di quella che definisce eccessiva forza militare da parte degli Stati Uniti nel bacino dei Caraibi durante operazioni antidroga, secondo quanto dichiarato dal portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. Lo riferisce l'agenzia di stampa Tass. "Condanniamo fermamente l'impiego di forza militare eccessiva nell'ambito di operazioni antidroga", ha affermato Zakharova. La diplomatica ha inoltre ribadito il sostegno di Mosca alla leadership del Venezuela nella difesa della sovranità nazionale e ha chiesto che il Caribe e l'America Latina restino zone di pace. "È necessario avviare passi di de-escalation e favorire la ricerca di soluzioni ai problemi esistenti in modo costruttivo, nel rispetto delle norme internazionali", ha aggiunto.