Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Russia 'condanniamo l'eccessiva forza militare Usa nei Caraibi'

epa12472249 Russia's Foreign Ministry spokeswoman Maria Zakharova attends a press conference following a meeting of Foreign Minister Sergei Lavrov with his Kazakh counterpart Yermek Kosherbayev in Moscow, Russia, 22 October 2025. EPA/RAMIL SITDIKOV / POOL
epa12472249 Russia's Foreign Ministry spokeswoman Maria Zakharova attends a press conference following a meeting of Foreign Minister Sergei Lavrov with his Kazakh counterpart Yermek Kosherbayev in Moscow, Russia, 22 October 2025. EPA/RAMIL SITDIKOV / POOL
AA

ROMA, 01 NOV - La Russia ha condannato l'uso di quella che definisce eccessiva forza militare da parte degli Stati Uniti nel bacino dei Caraibi durante operazioni antidroga, secondo quanto dichiarato dal portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. Lo riferisce l'agenzia di stampa Tass. "Condanniamo fermamente l'impiego di forza militare eccessiva nell'ambito di operazioni antidroga", ha affermato Zakharova. La diplomatica ha inoltre ribadito il sostegno di Mosca alla leadership del Venezuela nella difesa della sovranità nazionale e ha chiesto che il Caribe e l'America Latina restino zone di pace. "È necessario avviare passi di de-escalation e favorire la ricerca di soluzioni ai problemi esistenti in modo costruttivo, nel rispetto delle norme internazionali", ha aggiunto.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario