Russia, arrestato l'attentatore del generale del Gru

ROMA, 08 FEB - Il servizio di sicurezza russo (Fsb) ha arrestato l'uomo che ha tentato di uccidere venerdì a Mosca il numero due del servizio segreto militare, Vladimir Alekseyev. Lo annuncia lo stesso Fsb citato dalla Tass. L'uomo, Korba Lyubomir nato nel 1960 in Russia, è stato fermato a Dubai ed estradato stamani dalle autorità emiratine. Due i complici secondo l'Fsb: Vasin Viktor, arrestato a Mosca, e Serebritskaya Zinaida, fuggita in Ucraina. "Continua la caccia ai mandanti", precisa il servizio russo.