Russia, abbattuti droni verso Mosca e San Pietroburgo

epaselect epa10818443 Hotel Radisson Collection former hotel Ukraine (L) and Moscow City business center (C) during sunset in Moscow, Russia, 24 August 2023. Moscow was attacked by three drones on 23 August 2023. The Russian Defence Ministry reported that the air defense forces stopped an attempt by Ukraine to carry out an attack by three unmanned aerial vehicles in Moscow. â€˜Two of the drones were destroyed by air defense in the air over the territory of Mozhaisk and Khimki districts of the Moscow region. The third UAV was suppressed by electronic warfare and, having lost control, collided with the building of the Moscow City business center,â€™ the Russian Defence Ministry said. EPA/YURI KOCHETKOV
ROMA, 24 AGO - Le autorità russe hanno riferito che le difese aeree hanno abbattuto un drone in volo verso Mosca e altri Uav verso San Pietroburgo e la regione di Leningrado. "Le difese aeree hanno abbattuto un drone in volo verso Mosca. I servizi di pronto intervento stanno lavorando sul luogo dell'incidente", ha scritto il sindaco Sergey Sobyanin sul suo canale Max, citato dalla Tass. Il governatore della città di San Pietroburgo, Alexander Beglov, ha riferito sui social media che due Uav sono stati abbattuti sulla città, mentre sei droni sono stati intercettati sulla regione di Leningrado. Per gli attacchi, sono state introdotte per un breve periodo restrizioni temporanee all'aeroporto di Pulkovo.

