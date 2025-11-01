Giornale di Brescia
Russia, abbattuti 98 droni ucraini durante la notte

epaselect epa12227146 Two soldiers from a Ukrainian Army anti-aircraft artillery brigade scan their sector for Shahed drones on Ukraine's southern frontline on the night Russia launched the largest combined airstrike since it began its full-scale invasion of Ukraine, 08 July 2025. The unit operates a truck-mounted ZU-23-2 air defence system with a twin 23-calibre gun capable of targeting objects flying below 2,500 metres. EPA/Maria Senovilla
epaselect epa12227146 Two soldiers from a Ukrainian Army anti-aircraft artillery brigade scan their sector for Shahed drones on Ukraine's southern frontline on the night Russia launched the largest combined airstrike since it began its full-scale invasion of Ukraine, 08 July 2025. The unit operates a truck-mounted ZU-23-2 air defence system with a twin 23-calibre gun capable of targeting objects flying below 2,500 metres. EPA/Maria Senovilla
ROMA, 01 NOV - Le forze di difesa aerea hanno intercettato e distrutto 98 droni ucraini sulle regioni russe durante la notte. Lo ha riferito, riporta la Tass, il Ministero della Difesa di Mosca. Il dipartimento militare riferisce di aver colpito 45 droni sulla regione di Belgorod, 12 droni sulla regione di Samara, 11 droni sulla regione di Mosca, di cui sei in volo verso Mosca, 10 droni ciascuna sulle regioni di Voronezh e Rostov, quattro droni sulla regione di Tula, due droni ciascuna sulle regioni di Lipetsk e Ryazan e un droni ciascuna sulle regioni di Kursk e Kaluga.

ROMA

