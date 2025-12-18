Russi lanciano droni su alcune città ucraine, ci sono feriti

ROMA, 18 DIC - Le forze armate russe hanno lanciato attacchi con droni 'Shaheed' in varie regioni dell'Ucraina. Lo riporta l'agenzia Unian. In dettaglio nella regione di Odessa sono state danneggiate le vetrate di un edificio residenziale di nove piani e di un istituto scolastico, come ha riferito il capo dell'Amministrazione militare regionale, Oleg Kiper: "Attualmente ci sono sette feriti, sei persone sono state assistite sul posto e un'altra è stata ricoverata in ospedale in condizioni non gravi. I medici stanno fornendo tutta l'assistenza necessaria". A Kryvyi Rih sono state colpite aree residenziali e secondo il capo del consiglio di difesa della città, Oleksandr Vilkul, ci sono due persone ferite, un uomo di 58 anni e una donna di 67 anni. A Voznesensk, nella regione di Mykolaiv, sono state attaccate le infrastrutture energetiche mentre altri droni sono stati lanciati nella regione di Sumy dove almeno una persona è rimasta ferita.