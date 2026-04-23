Russi attaccano Dnipropetrovsk, colpito un grattacielo

ROMA, 23 APR - Un attacco russo contro la città ucraina di Dnipropetrovsk ha provocato sette feriti. E' stato colpito un grattacielo e sono stati danneggiati anche altri edifici residenziali. Lo ha riferito Oleksandr Ganzha, capo dell'amministrazione militare regionale di Dnipropetrovsk, su Telegram. Tra i feriti ci sono anche due bambine. I soccorritori sono al lavoro sul posto per spegnere le fiamme scoppiate in vari appartamenti.