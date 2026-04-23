Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Russi attaccano Dnipropetrovsk, colpito un grattacielo

AA

ROMA, 23 APR - Un attacco russo contro la città ucraina di Dnipropetrovsk ha provocato sette feriti. E' stato colpito un grattacielo e sono stati danneggiati anche altri edifici residenziali. Lo ha riferito Oleksandr Ganzha, capo dell'amministrazione militare regionale di Dnipropetrovsk, su Telegram. Tra i feriti ci sono anche due bambine. I soccorritori sono al lavoro sul posto per spegnere le fiamme scoppiate in vari appartamenti.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario