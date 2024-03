Ruota si stacca e ferisce in modo grave spettatore a un rally

BARGA (LUCCA), 16 MAR - Particolare incidente di gara ai danni di uno spettatore sulle strade del Rally del Ciocco, prima prova del Campionato italiano rally 2024 che si corre in Garfagnana, in provincia di Lucca. Un giovane di 22 anni è rimasto gravemente ferito venendo colpito da una ruota staccatasi da un'auto in gara, circostanza rara anche per questo tipo di competizioni sportive estreme. Il ragazzo stava seguendo i passaggi dei concorrenti sulla prova speciale cronometrata di Renaio, dopo essersi posizionato su un poggio elevato e in sicurezza. Ma quando lo pneumatico è schizzato via veloce da una Peugeot 208, ha colpito d'inerzia lo spettatore che non ha avuto tempo di reagire. La macchina da rally si è immediatamente fermata e la prova è stata interrotta dai commissari di percorso che hanno subito fatto arrivare l'ambulanza con medico a bordo in servizio di gara sulla stessa prova speciale. Il ragazzo è stato stabilizzato e trasportato fino al campo sportivo di Barga da dove è stato trasferito dall'elisoccorso all'ospedale di Cisanello (Pisa) in codice di urgenza rosso.