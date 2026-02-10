Runner fugge dal negozio con le scarpe rubate ai piedi

UDINE, 10 FEB - Entra nel negozio, si nasconde nei bagni e sostituisce le vecchie scarpe da corsa usurate con un paio nuovo fiammante e poi cerca di andarsene, ma all'uscita suona l'allarme anti taccheggio e viene scoperto. Il protagonista della vicenda è un runner udinese di 36 anni - abbastanza noto per la pratica quotidiana della disciplina - che è stato arrestato dalla Polizia: l'azione criminosa è stata messa a segno in un negozio specializzato di calzature e indumenti tecnici. Quando è scattato l'allarme, sono intervenuti i commessi e gli addetti alla vigilanza, che hanno riconosciuto l'uomo proprio per la sua passione per la corsa: già nei giorni precedenti aveva destato loro qualche sospetto, aggirandosi fra gli scaffali, senza acquistare alcunché. Grazie alla videosorveglianza, si è scoperto che l'uomo - un cittadino italiano - anche nelle due giornate precedenti aveva asportato due paia di scarpe da running, per un valore di circa 400 euro, a cui vanno sommati i 200 euro del colpo non andato a segno. Il modus operandi era sempre lo stesso: dopo aver scelto il modello, indossava le nuove calzature, lasciando in negozio le proprie, che venivano appunto rinvenute, ben celate, fra gli scaffali. L'uomo, di 36 anni è stato arrestato per il reato di furto aggravato e sottoposto ad arresto nell'abitazione di residenza in attesa della convalida della misura in sede di giudizio per direttissima.