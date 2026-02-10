Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Runner fugge dal negozio con le scarpe rubate ai piedi

AA

UDINE, 10 FEB - Entra nel negozio, si nasconde nei bagni e sostituisce le vecchie scarpe da corsa usurate con un paio nuovo fiammante e poi cerca di andarsene, ma all'uscita suona l'allarme anti taccheggio e viene scoperto. Il protagonista della vicenda è un runner udinese di 36 anni - abbastanza noto per la pratica quotidiana della disciplina - che è stato arrestato dalla Polizia: l'azione criminosa è stata messa a segno in un negozio specializzato di calzature e indumenti tecnici. Quando è scattato l'allarme, sono intervenuti i commessi e gli addetti alla vigilanza, che hanno riconosciuto l'uomo proprio per la sua passione per la corsa: già nei giorni precedenti aveva destato loro qualche sospetto, aggirandosi fra gli scaffali, senza acquistare alcunché. Grazie alla videosorveglianza, si è scoperto che l'uomo - un cittadino italiano - anche nelle due giornate precedenti aveva asportato due paia di scarpe da running, per un valore di circa 400 euro, a cui vanno sommati i 200 euro del colpo non andato a segno. Il modus operandi era sempre lo stesso: dopo aver scelto il modello, indossava le nuove calzature, lasciando in negozio le proprie, che venivano appunto rinvenute, ben celate, fra gli scaffali. L'uomo, di 36 anni è stato arrestato per il reato di furto aggravato e sottoposto ad arresto nell'abitazione di residenza in attesa della convalida della misura in sede di giudizio per direttissima.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
UDINE

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario