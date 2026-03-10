Ruby in aula come teste al processo per tentata estorsione a Berlusconi

MONZA, 10 MAR - Compariranno oggi in aula al tribunale di Monza Karima El Mahroug, alias 'Ruby', e Barbara Guerra, citate come testimoni dalla difesa nel processo a carico di Giovanna Rigato, la donna, ex concorrente del Grande Fratello, che deve rispondere dell'accusa di tentata estorsione ai danni di Silvio Berlusconi per fatti risalenti al 2016. Secondo la ricostruzione della Procura di Monza, Rigato avrebbe chiesto circa un milione di euro durante un incontro a Villa San Martino per i danni d'immagine che avrebbe subito a causa del coinvolgimento nelle inchieste giudiziarie e dell'interruzione dei contributi economici che prima riceveva regolarmente. Nel procedimento si sono costituiti parte civile i cinque figli di Berlusconi che hanno deciso di portare avanti l'azione intrapresa dal padre prima della morte. Le testimonianze di oggi seguono quella di Raissa Skorkina, ascoltata nella precedente udienza di dicembre, che aveva riferito di presunte minacce rivolte dall'imputata all'ex presidente del Consiglio.