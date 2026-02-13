Rubio, 'viviamo in una nuova era geopolitica, ognuno riesamini il suo ruolo'

(ANSA-AFP) - WASHINGTON, 13 FEB - "Il mondo sta cambiando molto velocemente davanti a noi. Viviamo in una nuova era geopolitica, che richiederà a tutti noi di riesaminare la situazione e il ruolo che ci spetta": così il segretario di Stato Usa Marco Rubio prima di volare alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco. Lo scorso anno il vicepresidente Usa JD Vance Il scosse con il suo discorso i leader europei, quest'anno gli Usa saranno rappresentati da Rubio, considerato meno ideologo ma gli Usa intendono comunque esercitare pressioni sugli alleati europei, ancora scossi dalla crisi politica scatenata dalla richiesta di Trump di acquisire la Groenlandia. (ANSA-AFP).