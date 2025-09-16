Giornale di Brescia
Rubio, 'via i visti a chi celebra morti come quella di Kirk'

epa12275603 US Secretary of State Marco Rubio smiles during a meeting with South Korean Foreign Minister Cho Hyun, at the State Department in Washington, DC, USA, 31 July 2025. EPA/WILL OLIVER
AA

WASHINGTON, 16 SET - Il segretario di Stato Marco Rubio ha annunciato che il Dipartimento di Stato ha iniziato a negare i visti ai cittadini stranieri che hanno pubblicato online messaggi di approvazione di omicidi, tra cui quello di Charlie Kirk, l'attivista conservatore. "Voglio che tutti ci pensino per un momento, ok? Siete lì fuori a festeggiare l'assassinio a sangue freddo di qualcuno", ha detto. "Perché dovremmo volere qualcuno del genere nel nostro Paese, come turista o altro?", ha osservato.

Argomenti
WASHINGTON

