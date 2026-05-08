ROMA, 08 MAG - "Vedremo cosa succederà, ci sarà uno sviluppo nelle prossime ore, in Iran sono frammentati ma spero davvero in una proposta seria da parte loro". Così il segretario di Stato Usa Marco Rubio in un incontro con la stampa dopo gli incontri con il governo a Roma.
Rubio, spero che ci sia seria proposta dell'Iran nelle prossime ore
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