Rubio,sostegno incrollabile a Israele per obiettivi a Gaza
epa12379570 A handout photo made available by Israel's Government Press Office (GPO) shows Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu (R) and US Secretary of State Marco Rubio (L) during their meeting at the Prime Minister's office in Jerusalem, 15 September 2025. EPA/HAIM TZACH / GPO / HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
AA
TEL AVIV, 15 SET - Il segretario di Stato Usa Marco Rubio, parlando a Gerusalemme, ha promesso che Washington fornirà "un sostegno incrollabile" a Israele per raggiungere i suoi obiettivi a Gaza. "Il popolo di Gaza merita un futuro migliore, ma quel futuro migliore non può iniziare finché Hamas non sarà eliminato. La barbarie di Hamas è senza precedenti", ha detto Rubio ai giornalisti accanto a Netanyahu.
